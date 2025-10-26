Превью матча Дюссельдорфер ЕГ — Blue Devils Weiden

Команда Дюссельдорфер ЕГ в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 33-30. Команда Blue Devils Weiden, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 35-31. Команда Дюссельдорфер ЕГ в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Blue Devils Weiden забивает 4, пропускает 3.