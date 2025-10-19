Смотреть онлайн Буллс - Равенсбург Тауэрстарз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Буллс — Равенсбург Тауэрстарз, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Städtisches Kathrein-Stadion.
Превью матча Буллс — Равенсбург Тауэрстарз
Команда Буллс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 19-24. Команда Равенсбург Тауэрстарз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 28-33. Команда Буллс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Равенсбург Тауэрстарз забивает 3, пропускает 3.