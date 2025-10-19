Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Буллс - Равенсбург Тауэрстарз 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. 2-я хоккейная лига: БуллсРавенсбург Тауэрстарз, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Städtisches Kathrein-Stadion.

МСК, 10 тур, Стадион: Städtisches Kathrein-Stadion
Германия. 2-я хоккейная лига
Буллс
Завершен
3 : 1
19 октября 2025
Равенсбург Тауэрстарз
Смотреть онлайн
Превью матча Буллс — Равенсбург Тауэрстарз

Команда Буллс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 19-24. Команда Равенсбург Тауэрстарз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 28-33. Команда Буллс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Равенсбург Тауэрстарз забивает 3, пропускает 3.

19.10.2025
Blue Devils Weiden
6:3
Регенсбург
Завершен
19.10.2025
Буллс
3:1
Равенсбург Тауэрстарз
Завершен
