Смотреть онлайн Blue Devils Weiden - Регенсбург 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Blue Devils Weiden — Регенсбург, 10 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Hans-Schropf-Arena.
Превью матча Blue Devils Weiden — Регенсбург
Команда Blue Devils Weiden в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 29-26. Команда Регенсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 11-11. Команда Blue Devils Weiden в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Регенсбург забивает 1, пропускает 1.