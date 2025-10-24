Смотреть онлайн Кауфберен - Ландсхут 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Кауфберен — Ландсхут, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Erdgas Schwaben Arena.
Превью матча Кауфберен — Ландсхут
Команда Кауфберен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 20-17. Команда Ландсхут, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 27-21. Команда Кауфберен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ландсхут забивает 3, пропускает 2.