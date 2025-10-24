Смотреть онлайн Буллс - Кассель 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Буллс — Кассель, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Städtisches Kathrein-Stadion.
Превью матча Буллс — Кассель
Команда Буллс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 22-25. Команда Кассель, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 34-29. Команда Буллс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Кассель забивает 3, пропускает 3.