24.10.2025

Смотреть онлайн Крефельд Пингвин - Лаузитцер Фюхсе 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. 2-я хоккейная лига: Крефельд ПингвинЛаузитцер Фюхсе, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Yayla-Arena.

МСК, 11 тур, Стадион: Yayla-Arena
Германия. 2-я хоккейная лига
Крефельд Пингвин
Завершен
4 : 2
24 октября 2025
Лаузитцер Фюхсе
Смотреть онлайн
Лаузитцер Фюхсе
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Крефельд Пингвин
-
Крефельд Пингвин
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Крефельд Пингвин
-
Крефельд Пингвин
-
Лаузитцер Фюхсе
-

Превью матча Крефельд Пингвин — Лаузитцер Фюхсе

Команда Крефельд Пингвин в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 30-19. Команда Лаузитцер Фюхсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 21-18. Команда Крефельд Пингвин в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лаузитцер Фюхсе забивает 2, пропускает 2.

Игры 11 тур
24.10.2025
Blue Devils Weiden
6:3
Кримитшау
Завершен
24.10.2025
Регенсбург
2:1
Наугейм
Завершен
24.10.2025
Равенсбург Тауэрстарз
6:3
Фрайбург
Завершен
24.10.2025
Битигхайм Стилерз
4:3
Дюссельдорфер ЕГ
Завершен
24.10.2025
Кауфберен
3:3
Ландсхут
Завершен
24.10.2025
Буллс
3:2
Кассель
Завершен
24.10.2025
Крефельд Пингвин
4:2
Лаузитцер Фюхсе
Завершен
