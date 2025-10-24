Смотреть онлайн Крефельд Пингвин - Лаузитцер Фюхсе 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Крефельд Пингвин — Лаузитцер Фюхсе, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Yayla-Arena.
Превью матча Крефельд Пингвин — Лаузитцер Фюхсе
Команда Крефельд Пингвин в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 30-19. Команда Лаузитцер Фюхсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 21-18. Команда Крефельд Пингвин в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лаузитцер Фюхсе забивает 2, пропускает 2.