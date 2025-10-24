Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Blue Devils Weiden - Кримитшау 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. 2-я хоккейная лига: Blue Devils WeidenКримитшау, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hans-Schropf-Arena.

МСК, 11 тур, Стадион: Hans-Schropf-Arena
Германия. 2-я хоккейная лига
Blue Devils Weiden
Завершен
6 : 3
24 октября 2025
Кримитшау
Кримитшау
-
Blue Devils Weiden
-
Кримитшау
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Blue Devils Weiden
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Blue Devils Weiden
-
Кримитшау
-
Blue Devils Weiden
-
Blue Devils Weiden
-
Blue Devils Weiden
-
Счет после 3-го периода: 6-3

Превью матча Blue Devils Weiden — Кримитшау

Команда Blue Devils Weiden в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-29. Команда Кримитшау, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 21-18. Команда Blue Devils Weiden в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Кримитшау забивает 2, пропускает 2.

Игры 11 тур
24.10.2025
Blue Devils Weiden
6:3
Кримитшау
Завершен
24.10.2025
Регенсбург
2:1
Наугейм
Завершен
24.10.2025
Равенсбург Тауэрстарз
6:3
Фрайбург
Завершен
24.10.2025
Битигхайм Стилерз
4:3
Дюссельдорфер ЕГ
Завершен
24.10.2025
Кауфберен
3:3
Ландсхут
Завершен
24.10.2025
Буллс
3:2
Кассель
Завершен
24.10.2025
Крефельд Пингвин
4:2
Лаузитцер Фюхсе
Завершен
Комментарии к матчу
