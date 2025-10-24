Смотреть онлайн Blue Devils Weiden - Кримитшау 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Blue Devils Weiden — Кримитшау, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hans-Schropf-Arena.
Превью матча Blue Devils Weiden — Кримитшау
Команда Blue Devils Weiden в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 35-29. Команда Кримитшау, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 21-18. Команда Blue Devils Weiden в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Кримитшау забивает 2, пропускает 2.