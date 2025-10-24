Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Регенсбург - Наугейм 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. 2-я хоккейная лига: РегенсбургНаугейм, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadtwerk Donau-Arena.

МСК, 11 тур, Стадион: Stadtwerk Donau-Arena
Германия. 2-я хоккейная лига
Регенсбург
Завершен
2 : 1
24 октября 2025
Наугейм
Смотреть онлайн
Регенсбург
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Регенсбург
-
Наугейм
-
Счет после 2-го периода: 2-1
Счет после 3-го периода: 2-1

Превью матча Регенсбург — Наугейм

Команда Регенсбург в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 14-17. Команда Наугейм, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 25-37. Команда Регенсбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Наугейм забивает 3, пропускает 4.

Игры 11 тур
24.10.2025
Blue Devils Weiden
6:3
Кримитшау
Завершен
24.10.2025
Регенсбург
2:1
Наугейм
Завершен
24.10.2025
Равенсбург Тауэрстарз
6:3
Фрайбург
Завершен
24.10.2025
Битигхайм Стилерз
4:3
Дюссельдорфер ЕГ
Завершен
24.10.2025
Кауфберен
3:3
Ландсхут
Завершен
24.10.2025
Буллс
3:2
Кассель
Завершен
24.10.2025
Крефельд Пингвин
4:2
Лаузитцер Фюхсе
Завершен
Комментарии к матчу
