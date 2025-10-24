Смотреть онлайн Регенсбург - Наугейм 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Регенсбург — Наугейм, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadtwerk Donau-Arena.
Превью матча Регенсбург — Наугейм
Команда Регенсбург в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 14-17. Команда Наугейм, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 25-37. Команда Регенсбург в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Наугейм забивает 3, пропускает 4.