Смотреть онлайн Регенсбург - Наугейм 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Регенсбург — Наугейм, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadtwerk Donau-Arena.