Смотреть онлайн Равенсбург Тауэрстарз - Фрайбург 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Равенсбург Тауэрстарз — Фрайбург, 11 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Eissporthalle Ravensburg.
Превью матча Равенсбург Тауэрстарз — Фрайбург
Команда Равенсбург Тауэрстарз в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-35. Команда Фрайбург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 19-26. Команда Равенсбург Тауэрстарз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Фрайбург забивает 2, пропускает 3.