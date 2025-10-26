Смотреть онлайн Ландсхут - Битигхайм Стилерз 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Ландсхут — Битигхайм Стилерз, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Städtische Eissporthalle Landshut.
Превью матча Ландсхут — Битигхайм Стилерз
Команда Ландсхут в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 30-24. Команда Битигхайм Стилерз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 21-28. Команда Ландсхут в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Битигхайм Стилерз забивает 2, пропускает 3.