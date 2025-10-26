Смотреть онлайн Крефельд Пингвин - Кауфберен 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Крефельд Пингвин — Кауфберен, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Yayla-Arena.
Превью матча Крефельд Пингвин — Кауфберен
Команда Крефельд Пингвин в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 34-21. Команда Кауфберен, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 23-20. Команда Крефельд Пингвин в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Кауфберен забивает 2, пропускает 2.