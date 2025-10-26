Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига : Кассель — Лаузитцер Фюхсе , 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Eissporthalle Kassel .

Превью матча Кассель — Лаузитцер Фюхсе

Команда Кассель в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 36-32. Команда Лаузитцер Фюхсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 23-22. Команда Кассель в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Лаузитцер Фюхсе забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Кассель, в том матче победу одержали хозяева.