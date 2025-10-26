Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кассель - Лаузитцер Фюхсе 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. 2-я хоккейная лига: КассельЛаузитцер Фюхсе, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Eissporthalle Kassel.

МСК, 12 тур, Стадион: Eissporthalle Kassel
Германия. 2-я хоккейная лига
Кассель
Завершен
3 : 2
26 октября 2025
Лаузитцер Фюхсе
Кассель
-
Кассель
-
Лаузитцер Фюхсе
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Лаузитцер Фюхсе
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Кассель
-
Счет после 3-го периода: 3-2

Превью матча Кассель — Лаузитцер Фюхсе

Команда Кассель в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 36-32. Команда Лаузитцер Фюхсе, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 23-22. Команда Кассель в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Лаузитцер Фюхсе забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Кассель, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Кассель
Кассель
Лаузитцер Фюхсе
Кассель
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Кассель
Кассель
5:2
Лаузитцер Фюхсе
Лаузитцер Фюхсе
Обзор
26.10.2025
Наугейм
1:3
Буллс
Завершен
26.10.2025
Фрайбург
2:6
Регенсбург
Завершен
26.10.2025
Дюссельдорфер ЕГ
1:0
Blue Devils Weiden
Завершен
26.10.2025
Ландсхут
3:4
Битигхайм Стилерз
Завершен
26.10.2025
Крефельд Пингвин
7:1
Кауфберен
Завершен
26.10.2025
Кассель
3:2
Лаузитцер Фюхсе
Завершен
26.10.2025
Кримитшау
4:0
Равенсбург Тауэрстарз
Завершен
