26.10.2025

Смотреть онлайн Кримитшау - Равенсбург Тауэрстарз 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания. 2-я хоккейная лига: КримитшауРавенсбург Тауэрстарз, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kunsteisstadion im Sahnpark.

МСК, 12 тур, Стадион: Kunsteisstadion im Sahnpark
Германия. 2-я хоккейная лига
Кримитшау
Завершен
4 : 0
26 октября 2025
Равенсбург Тауэрстарз
Кримитшау
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Кримитшау
-
Кримитшау
-
Счет после 2-го периода: 3-0
Кримитшау
-
Счет после 3-го периода: 4-0

Превью матча Кримитшау — Равенсбург Тауэрстарз

Команда Кримитшау в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 24-24. Команда Равенсбург Тауэрстарз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 33-36. Команда Кримитшау в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Равенсбург Тауэрстарз забивает 3, пропускает 4.

Игры 12 тур
26.10.2025
Наугейм
1:3
Буллс
Завершен
26.10.2025
Фрайбург
2:6
Регенсбург
Завершен
26.10.2025
Дюссельдорфер ЕГ
1:0
Blue Devils Weiden
Завершен
26.10.2025
Ландсхут
3:4
Битигхайм Стилерз
Завершен
26.10.2025
Крефельд Пингвин
7:1
Кауфберен
Завершен
26.10.2025
Кассель
3:2
Лаузитцер Фюхсе
Завершен
26.10.2025
Кримитшау
4:0
Равенсбург Тауэрстарз
Завершен
