Смотреть онлайн Кримитшау - Равенсбург Тауэрстарз 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Кримитшау — Равенсбург Тауэрстарз, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Kunsteisstadion im Sahnpark.
Превью матча Кримитшау — Равенсбург Тауэрстарз
Команда Кримитшау в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 24-24. Команда Равенсбург Тауэрстарз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 33-36. Команда Кримитшау в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Равенсбург Тауэрстарз забивает 3, пропускает 4.