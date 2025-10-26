Смотреть онлайн Наугейм - Буллс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Наугейм — Буллс, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Colonel-Knight-Stadion.
Превью матча Наугейм — Буллс
Команда Наугейм в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 25-36. Команда Буллс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 25-24. Команда Наугейм в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Буллс забивает 3, пропускает 2.