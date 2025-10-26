Смотреть онлайн Фрайбург - Регенсбург 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия. 2-я хоккейная лига: Фрайбург — Регенсбург, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Franz Siegel Stadion.
Превью матча Фрайбург — Регенсбург
Команда Фрайбург в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 22-32. Команда Регенсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 16-18. Команда Фрайбург в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Регенсбург забивает 2, пропускает 2.