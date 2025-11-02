Превью матча Кауфберен — Blue Devils Weiden

Команда Кауфберен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 24-32. Команда Blue Devils Weiden, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 30-33. Команда Кауфберен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Blue Devils Weiden забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 сентября 2025 на поле команды Blue Devils Weiden, в том матче сыграли вничью.