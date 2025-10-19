Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Кёльнер - Тайгерз 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: КёльнерТайгерз, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lanxess Arena.

МСК, 12 тур, Стадион: Lanxess Arena
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Кёльнер
Завершен
7 : 4
19 октября 2025
Тайгерз
Смотреть онлайн
Тайгерз
-
Кёльнер
-
Тайгерз
-
Тайгерз
-
Кёльнер
-
Счет после 1-го периода: 2-3
Тайгерз
-
Кёльнер
-
Кёльнер
-
Кёльнер
-
Счет после 2-го периода: 5-4
Счет после 3-го периода: 7-4

Превью матча Кёльнер — Тайгерз

Команда Кёльнер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-28. Команда Тайгерз, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 32-18. Команда Кёльнер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Тайгерз забивает 3, пропускает 2.

Кёльнер Кёльнер
47
Финляндия
Вели-Матти Виттасмяки
22
Германия
Maximilian Glotzl
45
Германия
Tobias Ancicka
63
Дания
Патрик Рассел
7
Финляндия
Oliwer Kaski
76
Канада
Натан Шнэрр
5
Германия
Robin Van Calster
62
Германия
Parker Tuomie
78
Германия
Dominik Bokk
29
Германия
Aaron Kaiser
89
Канада
Gregor MacLeod
77
США
Райан Мациннис
10
США
Таннер Киро
57
Канада
Брейди Остин
91
Германия
Мориц Мюллер
21
Финляндия
Юхани Тирвайнен
15
Канада
Луис-Марк Обри
19
Дания
Фредерик Сторм
13
Финляндия
Valtteri Kemilainen
46
Германия
Kevin Niedenz
9
Германия
Maximilian Kammerer
Тайгерз Тайгерз
21
Германия
Sebastian Wieber
91
Германия
Tim Fleischer
53
Германия
Danjo Leonhardt
19
Германия
Tim Brunnhuber
90
Германия
Filip Varejcka
75
Финляндия
Elis Hede
73
Германия
Linus Brandl
13
Германия
Mario Zimmermann
17
Германия
Adrian Klein
37
США
Josh Melnick
92
Германия
Marcel Brandt
38
Германия
Stefan Loibl
40
Норвегия
Henrik Haukeland
8
Канада
Закари Лесли
88
Канада
Wade Allison
86
Канада
Скайлер Маккензи
71
США
Nick Halloran
7
Канада
Nicolas Beaudin
6
Alex Green
20
Канада
Джастин Скотт
9
Германия
Стефан Дашнер
Комментарии к матчу
