Смотреть онлайн Кёльнер - Тайгерз 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Кёльнер — Тайгерз, 12 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lanxess Arena.
Превью матча Кёльнер — Тайгерз
Команда Кёльнер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 27-28. Команда Тайгерз, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 32-18. Команда Кёльнер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Тайгерз забивает 3, пропускает 2.