24.10.2025

Смотреть онлайн Адлер Мангейм - Кёльнер 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Адлер МангеймКёльнер, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе САП Арена.

МСК, 13 тур, Стадион: САП Арена
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Адлер Мангейм
Завершен
5 : 2
24 октября 2025
Кёльнер
Адлер Мангейм
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Кёльнер
-
Адлер Мангейм
-
Адлер Мангейм
-
Счет после 2-го периода: 3-1
Адлер Мангейм
-
Адлер Мангейм
-
Кёльнер
-
Счет после 3-го периода: 5-2

Превью матча Адлер Мангейм — Кёльнер

Команда Адлер Мангейм в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 37-17. Команда Кёльнер, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 34-30. Команда Адлер Мангейм в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Кёльнер забивает 3, пропускает 3.

Адлер Мангейм Адлер Мангейм
33
Швеция
Johan Christer Mattsson
44
США
Энтони Греко
7
Канада
Джон Гилмор
5
Германия
Tobias Fohrler
73
США
Zach Solow
9
Германия
Леон Гаванке
49
Германия
Lukas Kalble
82
США
Hayden Shaw
65
Германия
Marc Michaelis
19
США
Люк Эспозито
74
Германия
Justin Schutz
39
Германия
Max Penkin
28
Германия
Alexander Ehl
86
Германия
Maximilian Heim
21
Канада
Kris Bennett
52
Канада
Николас Маттинен
4
Канада
Дэн Ренуф
11
Чехия
Kristian Reichel
27
Германия
Yannick Proske
22
Германия
Маттиас Плачта
56
Германия
Maximilian Franzreb
Кёльнер Кёльнер
63
Дания
Патрик Рассел
89
Канада
Gregor MacLeod
22
Германия
Maximilian Glotzl
5
Германия
Robin Van Calster
19
Дания
Фредерик Сторм
46
Германия
Kevin Niedenz
91
Германия
Мориц Мюллер
29
Германия
Aaron Kaiser
47
Финляндия
Вели-Матти Виттасмяки
21
Финляндия
Юхани Тирвайнен
15
Канада
Луис-Марк Обри
77
США
Райан Мациннис
7
Финляндия
Oliwer Kaski
10
США
Таннер Киро
76
Канада
Натан Шнэрр
57
Канада
Брейди Остин
9
Германия
Maximilian Kammerer
13
Финляндия
Valtteri Kemilainen
62
Германия
Parker Tuomie
78
Германия
Dominik Bokk
45
Германия
Tobias Ancicka
Комментарии к матчу
