Смотреть онлайн Адлер Мангейм - Кёльнер 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Адлер Мангейм — Кёльнер, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе САП Арена.
Превью матча Адлер Мангейм — Кёльнер
Команда Адлер Мангейм в последних 10 матчах одержала 9 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 37-17. Команда Кёльнер, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 34-30. Команда Адлер Мангейм в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 2. Кёльнер забивает 3, пропускает 3.