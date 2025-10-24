Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Швеннингер - Айс Тайгерс 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ШвеннингерАйс Тайгерс, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гелиос Арена.

МСК, 13 тур, Стадион: Гелиос Арена
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Швеннингер
Завершен
5 : 2
24 октября 2025
Айс Тайгерс
Швеннингер
Айс Тайгерс
Айс Тайгерс
Счет после 1-го периода: 1-2
Швеннингер
Швеннингер
Счет после 2-го периода: 3-2
Швеннингер
Швеннингер
Превью матча Швеннингер — Айс Тайгерс

Команда Швеннингер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-21. Команда Айс Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 26-32. Команда Швеннингер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Айс Тайгерс забивает 3, пропускает 3.

Швеннингер Швеннингер
40
Германия
Baran Cicek
47
Германия
Alexander Karachun
1
США
Michael Bitzer
94
Германия
Phil Hungerecker
96
Канада
Tyson Spink
54
Словакия
Ben Marshall
64
Германия
Boaz Bassen
90
Канада
Tyler Spink
19
Германия
Haako Hanelt
16
Германия
Arkadiusz Dziambor
72
Германия
Niklas Hubner
11
Германия
Дэнни О'Реган
53
Италия
Алекс Тривеллато
89
Канада
Закари Сенишин
37
Италия
Томас Ларкин
93
Германия
Себастиан Увира
13
Дания
Felix Maegaard-Scheel
88
Канада
Кайл Платзер
46
Швеция
Eric Martinsson
78
США
Will Weber
14
Канада
Джордан Шварц
Айс Тайгерс Айс Тайгерс
9
Германия
Justus Bottner
48
Германия
Jake Ustorf
75
Канада
Самуэль Дов-Макфоллс
49
Германия
Thomas Heigl
41
Германия
Jakob Weber
47
Owen Headrick
90
Германия
Константин Браун
95
Charlie Gerard
73
Германия
Roman Kechter
6
Германия
Julius Karrer
56
Канада
Brett Murray
30
Канада
Эван Фитцпатрик
43
Канада
Greg Meireles
10
США
Evan Barratt
74
Cody Haiskanen
37
США
Tyler Spezia
42
Германия
Luis Uffing
24
Германия
Marcus Weber
31
Германия
Никлас Треутле
31
Комментарии к матчу
