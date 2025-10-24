Смотреть онлайн Швеннингер - Айс Тайгерс 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Швеннингер — Айс Тайгерс, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гелиос Арена.
Превью матча Швеннингер — Айс Тайгерс
Команда Швеннингер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 28-21. Команда Айс Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 26-32. Команда Швеннингер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Айс Тайгерс забивает 3, пропускает 3.