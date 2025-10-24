Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ : Гризлиз Вольфсбург — Изерлон Рустерс , 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе EisArena Wolfsburg .

Превью матча Гризлиз Вольфсбург — Изерлон Рустерс

Команда Гризлиз Вольфсбург в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 39-26. Команда Изерлон Рустерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 16-35. Команда Гризлиз Вольфсбург в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Изерлон Рустерс забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Изерлон Рустерс, в том матче победу одержали гостьи.