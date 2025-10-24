Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Гризлиз Вольфсбург - Изерлон Рустерс 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Гризлиз ВольфсбургИзерлон Рустерс, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе EisArena Wolfsburg.

МСК, 13 тур, Стадион: EisArena Wolfsburg
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Гризлиз Вольфсбург
Завершен
3 : 1
24 октября 2025
Изерлон Рустерс
Смотреть онлайн
Счет после 1-го периода: 0-0
Гризлиз Вольфсбург
-
Гризлиз Вольфсбург
-
Счет после 2-го периода: 2-0
Изерлон Рустерс
-
Гризлиз Вольфсбург
-
Счет после 3-го периода: 3-1

Превью матча Гризлиз Вольфсбург — Изерлон Рустерс

Команда Гризлиз Вольфсбург в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 39-26. Команда Изерлон Рустерс, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 9 поражений с разницей шайб 16-35. Команда Гризлиз Вольфсбург в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Изерлон Рустерс забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Изерлон Рустерс, в том матче победу одержали гостьи.

Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
49
Bobby Lynch
13
Германия
Lucas Dumont
97
США
Мэтт Уайт
24
Германия
Janik Moser
15
Канада
Jacob Hayhurst
63
Германия
Luis Schinko
40
Германия
Julian Chrobot
29
Германия
Leo Hafenrichter
28
Германия
Jimmy Martinovic
52
Германия
Sven Ziegler
89
Германия
Matt Choupani
50
Германия
Julius Ramoser
91
Германия
Timo Ruckdaschel
4
США
Китон Томпсон
6
США
Итан Проу
58
Канада
Тайлер Годэ
1
Германия
Dustin Strahlmeier
93
Канада
Спенсер Мачацек
67
Германия
Hannibal Weitzmann
95
Германия
Fabio Pfohl
44
Канада
Джулиан Мелчиори
Изерлон Рустерс Изерлон Рустерс
20
Канада
Макой Эркампс
71
Германия
Daniel Fischbuch
56
Швеция
Робин Норелл
10
Tyler Boland
26
Германия
Lua Niehus
75
Julian Napravnik
8
Германия
Daniel Geiger
22
Германия
Daniel Neumann
29
Германия
Jakub Borzecki
3
Канада
Кайл Вуд
17
Норвегия
Eirik Salsten
18
Канада
Эрик Корнел
15
Дания
Matias Lassen
55
Германия
Johannes Huss
92
Германия
Андреас Енике
27
Канада
Кристиан Томас
32
Германия
Hendrik Hane
79
Германия
Colin Ugbekile
90
Германия
Taro Jentzsch
11
Швеция
Хенрик Тернквист
7
Германия
Gordejs Radionovs

История последних встреч

Гризлиз Вольфсбург
Гризлиз Вольфсбург
Изерлон Рустерс
Гризлиз Вольфсбург
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
01.11.2025
Изерлон Рустерс
Изерлон Рустерс
1:2
Гризлиз Вольфсбург
Гризлиз Вольфсбург
Обзор
Комментарии к матчу
