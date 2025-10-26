Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Тайгерз - Гризлиз Вольфсбург 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ТайгерзГризлиз Вольфсбург, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пулвертурм ледовый дворец.

МСК, 14 тур, Стадион: Пулвертурм ледовый дворец
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Тайгерз
Завершен
6 : 0
26 октября 2025
Гризлиз Вольфсбург
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Тайгерз
-
Тайгерз
-
Тайгерз
-
Счет после 1-го периода: 3-0
Тайгерз
-
Тайгерз
-
Тайгерз
-
Счет после 2-го периода: 6-0
Счет после 3-го периода: 6-0

Превью матча Тайгерз — Гризлиз Вольфсбург

Команда Тайгерз в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 29-19. Команда Гризлиз Вольфсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 40-26. Команда Тайгерз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Гризлиз Вольфсбург забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Гризлиз Вольфсбург, в том матче победу одержали гостьи.

Тайгерз Тайгерз
73
Германия
Linus Brandl
86
Канада
Скайлер Маккензи
71
США
Nick Halloran
21
Германия
Sebastian Wieber
37
США
Josh Melnick
91
Германия
Tim Fleischer
19
Германия
Tim Brunnhuber
90
Германия
Filip Varejcka
75
Финляндия
Elis Hede
13
Германия
Mario Zimmermann
17
Германия
Adrian Klein
53
Германия
Danjo Leonhardt
6
Alex Green
20
Канада
Джастин Скотт
92
Германия
Marcel Brandt
88
Канада
Wade Allison
9
Германия
Стефан Дашнер
8
Канада
Закари Лесли
38
Германия
Stefan Loibl
40
Норвегия
Henrik Haukeland
40
Норвегия
Henrik Haukeland
Гризлиз Вольфсбург Гризлиз Вольфсбург
89
Германия
Matt Choupani
52
Германия
Sven Ziegler
28
Германия
Jimmy Martinovic
29
Германия
Leo Hafenrichter
4
США
Китон Томпсон
97
США
Мэтт Уайт
91
Германия
Timo Ruckdaschel
7
Jimmy Lambert
49
Bobby Lynch
93
Канада
Спенсер Мачацек
95
Германия
Fabio Pfohl
6
США
Итан Проу
24
Германия
Janik Moser
15
Канада
Jacob Hayhurst
58
Канада
Тайлер Годэ
1
Германия
Dustin Strahlmeier
63
Германия
Luis Schinko
67
Германия
Hannibal Weitzmann
40
Германия
Julian Chrobot
44
Канада
Джулиан Мелчиори
50
Германия
Julius Ramoser

История последних встреч

Тайгерз
Тайгерз
Гризлиз Вольфсбург
Тайгерз
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
12.10.2025
Гризлиз Вольфсбург
Гризлиз Вольфсбург
2:5
Тайгерз
Тайгерз
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00