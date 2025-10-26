Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ : Тайгерз — Гризлиз Вольфсбург , 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пулвертурм ледовый дворец .

Превью матча Тайгерз — Гризлиз Вольфсбург

Команда Тайгерз в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 29-19. Команда Гризлиз Вольфсбург, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 40-26. Команда Тайгерз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Гризлиз Вольфсбург забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды Гризлиз Вольфсбург, в том матче победу одержали гостьи.