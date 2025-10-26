Смотреть онлайн ХК Мюнхен - Швеннингер 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ХК Мюнхен — Швеннингер, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SAP Garden.
Превью матча ХК Мюнхен — Швеннингер
Команда ХК Мюнхен в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-31. Команда Швеннингер, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 27-21. Команда ХК Мюнхен в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Швеннингер забивает 3, пропускает 2.