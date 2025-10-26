Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн ХК Мюнхен - Швеннингер 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ХК МюнхенШвеннингер, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе SAP Garden.

МСК, 14 тур, Стадион: SAP Garden
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ХК Мюнхен
Завершен
5 : 4
26 октября 2025
Швеннингер
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ХК Мюнхен
-
Швеннингер
-
Швеннингер
-
Швеннингер
-
Счет после 1-го периода: 1-3
ХК Мюнхен
-
Счет после 2-го периода: 2-3
ХК Мюнхен
-
ХК Мюнхен
-
ХК Мюнхен
-
Швеннингер
-
Счет после 3-го периода: 5-4

Превью матча ХК Мюнхен — Швеннингер

Команда ХК Мюнхен в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 29-31. Команда Швеннингер, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 27-21. Команда ХК Мюнхен в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Швеннингер забивает 3, пропускает 2.

ХК Мюнхен ХК Мюнхен
52
Германия
Патрик Хагер
55
Германия
Fabio Wagner
95
Канада
Диллон Хетерингтон
16
Германия
Конрад Абельтсхаузер
93
Германия
Maximilian Kastner
11
Германия
Маркус Эйзеншмид
82
Канада
Крис ДеСоуза
91
Канада
Jeremy McKenna
77
Канада
Адам Брукс
97
Канада
Габриел Фонтейн
12
США
Brady Ferguson
17
Канада
Таро Хиросе
8
Германия
Тобиас Ридер
22
Финляндия
Вилле Покка
32
Германия
Matthias Bittner
35
Германия
Матиас Нидербергер
42
Германия
Ясин Эхлиц
24
Канада
Райан Мерфи
27
Германия
Veit Oswald
15
Германия
Nikolaus Heigl
43
Германия
Phillip Sinn
Швеннингер Швеннингер
40
Германия
Baran Cicek
64
Германия
Boaz Bassen
16
Германия
Arkadiusz Dziambor
90
Канада
Tyler Spink
72
Германия
Niklas Hubner
19
Германия
Haako Hanelt
93
Германия
Себастиан Увира
54
Словакия
Ben Marshall
96
Канада
Tyson Spink
10
Германия
Мирко Хоффлин
37
Италия
Томас Ларкин
46
Швеция
Eric Martinsson
53
Италия
Алекс Тривеллато
88
Канада
Кайл Платзер
14
Канада
Джордан Шварц
89
Канада
Закари Сенишин
11
Германия
Дэнни О'Реган
47
Германия
Alexander Karachun
1
США
Michael Bitzer
94
Германия
Phil Hungerecker
7
Германия
Доминик Биттнер
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Авангард Авангард
Трактор Трактор
13 Ноября
16:30
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Эдмонтон Эдмонтон
Филадельфия Филадельфия
13 Ноября
03:37
AK Барс AK Барс
Динамо Москва Динамо Москва
13 Ноября
19:00
ЦСК ВВС ЦСК ВВС
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
13 Ноября
18:00
Челны Челны
СКА-Нева СКА-Нева
13 Ноября
19:00
Gaimin Gladiators Gaimin Gladiators
Galorys Galorys
13 Ноября
01:00
Црвена Звезда Црвена Звезда
Монако Монако
13 Ноября
22:00
ХК Рязань ХК Рязань
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
13 Ноября
19:00
Лос-Анджелес Лейкерс Лос-Анджелес Лейкерс
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
13 Ноября
05:30