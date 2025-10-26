Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Кёльнер - Лёвен 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: КёльнерЛёвен, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lanxess Arena.

МСК, 14 тур, Стадион: Lanxess Arena
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Кёльнер
Завершен
5 : 0
26 октября 2025
Лёвен
Смотреть онлайн
Кёльнер
-
Кёльнер
-
Счет после 1-го периода: 2-0
Кёльнер
-
Кёльнер
-
Счет после 2-го периода: 4-0
Кёльнер
-
Счет после 3-го периода: 5-0

Превью матча Кёльнер — Лёвен

Команда Кёльнер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-33. Команда Лёвен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-35. Команда Кёльнер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Лёвен забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Лёвен, в том матче победу одержали хозяева.

Кёльнер Кёльнер
47
Финляндия
Вели-Матти Виттасмяки
46
Германия
Kevin Niedenz
57
Канада
Брейди Остин
77
США
Райан Мациннис
63
Дания
Патрик Рассел
7
Финляндия
Oliwer Kaski
5
Германия
Robin Van Calster
62
Германия
Parker Tuomie
22
Германия
Maximilian Glotzl
78
Германия
Dominik Bokk
45
Германия
Tobias Ancicka
9
Германия
Maximilian Kammerer
26
Чехия
Доминик Уэр
91
Германия
Мориц Мюллер
21
Финляндия
Юхани Тирвайнен
15
Канада
Луис-Марк Обри
76
Канада
Натан Шнэрр
89
Канада
Gregor MacLeod
19
Дания
Фредерик Сторм
Финляндия
Янне Ювонен
13
Финляндия
Valtteri Kemilainen
Лёвен Лёвен
12
Германия
Noah Dunham
26
Германия
Dennis Lobach
20
Германия
Fabio Kose
7
Ty Glover
22
Германия
Timo Kose
16
Германия
Pasanen Tommy
86
Канада
Cameron Brac
64
Германия
Markus Schweiger
49
США
Michael Joyaux
71
Швеция
Linus Froberg
58
США
Ryan McKiernan
51
Канада
Cody Brenner
4
Канада
Рейд Макнейл
77
Германия
Daniel Pfaffengut
10
Швеция
Якоб Лилья
67
Канада
Matthew Wedman
84
США
Chris Wilkie
30
Германия
Mirko Pantkowski
8
США
Nathan Burns
52
Швеция
Максим Матухкин
52
Швеция
Максим Матухкин

История последних встреч

Кёльнер
Кёльнер
Лёвен
Кёльнер
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
04.10.2025
Лёвен
Лёвен
2:1
Кёльнер
Кёльнер
Обзор
Комментарии к матчу
