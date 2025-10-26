Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ : Кёльнер — Лёвен , 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Lanxess Arena .

Превью матча Кёльнер — Лёвен

Команда Кёльнер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 5 матчей с разницей шайб 33-33. Команда Лёвен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 24-35. Команда Кёльнер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Лёвен забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Лёвен, в том матче победу одержали хозяева.