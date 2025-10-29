Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ : Швеннингер — Лёвен , 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гелиос Арена .

Превью матча Швеннингер — Лёвен

Команда Швеннингер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 30-24. Команда Лёвен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 23-31. Команда Швеннингер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лёвен забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Лёвен, в том матче победу одержали гостьи.