29.10.2025

Смотреть онлайн Швеннингер - Лёвен 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ШвеннингерЛёвен, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Гелиос Арена.

МСК, 15 тур, Стадион: Гелиос Арена
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Швеннингер
Завершен
6 : 1
29 октября 2025
Лёвен
Швеннингер
-
Счет после 1-го периода: 1-0
Швеннингер
-
Швеннингер
-
Счет после 2-го периода: 3-0
Швеннингер
-
Швеннингер
-
Швеннингер
-
Лёвен
-

Превью матча Швеннингер — Лёвен

Команда Швеннингер в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 30-24. Команда Лёвен, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 23-31. Команда Швеннингер в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Лёвен забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Лёвен, в том матче победу одержали гостьи.

Швеннингер Швеннингер
78
США
Will Weber
72
Германия
Niklas Hubner
1
США
Michael Bitzer
11
Германия
Дэнни О'Реган
16
Германия
Arkadiusz Dziambor
47
Германия
Alexander Karachun
19
Германия
Haako Hanelt
90
Канада
Tyler Spink
64
Германия
Boaz Bassen
54
Словакия
Ben Marshall
96
Канада
Tyson Spink
89
Канада
Закари Сенишин
94
Германия
Phil Hungerecker
37
Италия
Томас Ларкин
93
Германия
Себастиан Увира
46
Швеция
Eric Martinsson
53
Италия
Алекс Тривеллато
88
Канада
Кайл Платзер
14
Канада
Джордан Шварц
10
Германия
Мирко Хоффлин
40
Германия
Baran Cicek
60
Швеция
Йоаким Эрикссон
Лёвен Лёвен
64
Германия
Markus Schweiger
20
Германия
Fabio Kose
86
Канада
Cameron Brac
12
Германия
Noah Dunham
7
Ty Glover
83
Kevin Bicker
22
Германия
Timo Kose
16
Германия
Pasanen Tommy
26
Германия
Dennis Lobach
10
Швеция
Якоб Лилья
71
Швеция
Linus Froberg
58
США
Ryan McKiernan
51
Канада
Cody Brenner
77
Германия
Daniel Pfaffengut
4
Канада
Рейд Макнейл
67
Канада
Matthew Wedman
84
США
Chris Wilkie
30
Германия
Mirko Pantkowski
49
США
Michael Joyaux
52
Швеция
Максим Матухкин
52
Швеция
Максим Матухкин

История последних встреч

Швеннингер
Швеннингер
Лёвен
Швеннингер
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.09.2025
Лёвен
Лёвен
3:6
Швеннингер
Швеннингер
Обзор
Комментарии к матчу
