Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Лёвен - Фиштаун Пингвинз Бремерхафен 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ЛёвенФиштаун Пингвинз Бремерхафен, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eissporthalle Frankfurt.

МСК, 13 тур, Стадион: Eissporthalle Frankfurt
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Лёвен
Завершен
7 : 3
24 октября 2025
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Лёвен
-
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
-
Лёвен
-
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
-
Счет после 1-го периода: 2-2
Лёвен
-
Лёвен
-
Лёвен
-
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
-
Лёвен
-
Счет после 2-го периода: 6-3

Превью матча Лёвен — Фиштаун Пингвинз Бремерхафен

Команда Лёвен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 17-33. Команда Фиштаун Пингвинз Бремерхафен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 33-28. Команда Лёвен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Фиштаун Пингвинз Бремерхафен забивает 3, пропускает 3.

Лёвен Лёвен
86
Канада
Cameron Brac
77
Германия
Daniel Pfaffengut
16
Германия
Pasanen Tommy
67
Канада
Matthew Wedman
84
США
Chris Wilkie
30
Германия
Mirko Pantkowski
12
Германия
Noah Dunham
49
США
Michael Joyaux
26
Германия
Dennis Lobach
20
Германия
Fabio Kose
64
Германия
Markus Schweiger
4
Канада
Рейд Макнейл
51
Канада
Cody Brenner
8
США
Nathan Burns
52
Швеция
Максим Матухкин
58
США
Ryan McKiernan
22
Германия
Timo Kose
7
Ty Glover
71
Швеция
Linus Froberg
10
Швеция
Якоб Лилья
10
Швеция
Якоб Лилья
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
27
Германия
Leon Hungerecker
17
Швеция
Ludvig Bystrom
2
Akito Hirose
53
Германия
Maxim Rausch
15
Германия
Rayan Bettahar
76
Justin Busing
34
Christopher Strasen
73
Германия
Bennet Rossmy
42
Канада
Matthew Abt
65
Дания
Christian Wejse
51
США
Энди Миле
23
Швеция
Макс Горц
21
Германия
Nicolas Krammer
91
Словения
Miha Verlic
57
Канада
Алекс Фризен
48
Дания
Nicholas B. Jensen
14
США
Ross Mauermann
22
Чехия
Vladimir Eminger
79
Colt Conrad
8
Германия
Nino Kinder
13
Словения
Жига Еглич
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Металлург Металлург
Лада Лада
12 Ноября
17:00
Салават Юлаев Салават Юлаев
СКА СКА
12 Ноября
17:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30