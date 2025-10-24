Смотреть онлайн Лёвен - Фиштаун Пингвинз Бремерхафен 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Лёвен — Фиштаун Пингвинз Бремерхафен, 13 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Eissporthalle Frankfurt.
Превью матча Лёвен — Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Команда Лёвен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 17-33. Команда Фиштаун Пингвинз Бремерхафен, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 33-28. Команда Лёвен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Фиштаун Пингвинз Бремерхафен забивает 3, пропускает 3.