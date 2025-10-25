Превью матча Берлин Айсберен — Аугсберг Пантер

Команда Берлин Айсберен в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 21-25. Команда Аугсберг Пантер, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-25. Команда Берлин Айсберен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Аугсберг Пантер забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Аугсберг Пантер, в том матче победу одержали гостьи.