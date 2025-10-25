Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Берлин Айсберен - Аугсберг Пантер 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Берлин АйсберенАугсберг Пантер, 14 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mercedes-Benz Arena.

МСК, 14 тур, Стадион: Mercedes-Benz Arena
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Берлин Айсберен
Завершен
3 : 4
25 октября 2025
Аугсберг Пантер
Смотреть онлайн
Берлин Айсберен
-
Берлин Айсберен
-
Аугсберг Пантер
-
Счет после 1-го периода: 2-1
Аугсберг Пантер
-
Счет после 2-го периода: 2-2
Берлин Айсберен
-
Аугсберг Пантер
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Аугсберг Пантер
-

Превью матча Берлин Айсберен — Аугсберг Пантер

Команда Берлин Айсберен в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 21-25. Команда Аугсберг Пантер, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 32-25. Команда Берлин Айсберен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Аугсберг Пантер забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды Аугсберг Пантер, в том матче победу одержали гостьи.

Берлин Айсберен Берлин Айсберен
92
Германия
Марцель Небельс
94
Англия
Liam Kirk
30
США
Джейк Хайлдбренд
5
США
Митч Рейнке
95
Германия
Фредерик Тиффелс
74
США
Lester Lancaster
33
Чехия
Matej Leden
37
Канада
Markus Vikingstad
10
Германия
Lean Bergmann
12
Германия
Eric Mik
1
Германия
Stettmer
4
Канада
Adam Smith
9
Канада
Ty Ronning
38
Канада
Янник Вею
77
Германия
Eric Hordler
93
Германия
Leo Pfoderl
83
Германия
Moritz Kretzschmar
43
Германия
Andreas Eder
18
Германия
Йонас Мюллер
21
Германия
Manuel Wiederer
17
Канада
Деа Жан-Себастьян
Аугсберг Пантер Аугсберг Пантер
26
Германия
Alexander Blank
83
Германия
Sebastian Zwickl
68
Германия
Fabrizio Pilu
58
Германия
Max Renner
14
США
D.J. Busdeker
31
Германия
Lasse Dietzschold
43
Германия
Leon van der Linde
25
Германия
Christian Hanke
52
Германия
Enrico Henriquez-Morales
67
Германия
Florian Elias
20
Канада
Cody Kunyk
82
Канада
Александр Гренье
22
Канада
Мэдисон Боуи
55
Канада
Ryan Button
18
США
Anthony Louis
41
США
Peyton Jones
62
Канада
Томас Щемич
27
США
Kyle Mayhew
19
Канада
Riley Damiani
33
Германия
Tim Wohlgemuth
92
Канада
Джозеф Крамаросса

История последних встреч

Берлин Айсберен
Берлин Айсберен
Аугсберг Пантер
Берлин Айсберен
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.10.2025
Аугсберг Пантер
Аугсберг Пантер
3:4
Берлин Айсберен
Берлин Айсберен
Обзор
Игры 14 тур
26.10.2025
ЕРК Ингольштадт
5:2
Адлер Мангейм
Завершен
26.10.2025
Тайгерз
6:0
Гризлиз Вольфсбург
Завершен
26.10.2025
ХК Мюнхен
5:4
Швеннингер
Завершен
26.10.2025
Кёльнер
5:0
Лёвен
Завершен
26.10.2025
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
4:2
Дрезден
Завершен
25.10.2025
Берлин Айсберен
3:4
Аугсберг Пантер
Завершен
Комментарии к матчу
