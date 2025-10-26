Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ : ЕРК Ингольштадт — Адлер Мангейм , 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Saturn-Arena .

Превью матча ЕРК Ингольштадт — Адлер Мангейм

Команда ЕРК Ингольштадт в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 41-32. Команда Адлер Мангейм, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 39-19. Команда ЕРК Ингольштадт в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Адлер Мангейм забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Адлер Мангейм, в том матче победу одержали хозяева.