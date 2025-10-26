Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн ЕРК Ингольштадт - Адлер Мангейм 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ЕРК ИнгольштадтАдлер Мангейм, 14 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Saturn-Arena.

МСК, 14 тур, Стадион: Saturn-Arena
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ЕРК Ингольштадт
Завершен
5 : 2
26 октября 2025
Адлер Мангейм
Адлер Мангейм
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Адлер Мангейм
-
ЕРК Ингольштадт
-
ЕРК Ингольштадт
-
Счет после 2-го периода: 2-2
ЕРК Ингольштадт
-
ЕРК Ингольштадт
-
ЕРК Ингольштадт
-
Счет после 3-го периода: 5-2

Превью матча ЕРК Ингольштадт — Адлер Мангейм

Команда ЕРК Ингольштадт в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 41-32. Команда Адлер Мангейм, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 39-19. Команда ЕРК Ингольштадт в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Адлер Мангейм забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Адлер Мангейм, в том матче победу одержали хозяева.

ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
2
Канада
Sam Ruopp
25
Германия
Leon Huttl
16
Johannes Krauss
91
Канада
Riley Sheen
31
США
Devin Wiliams
89
Канада
Austen Keating
85
Германия
Luca Hauf
9
Канада
Myles Powell
95
Германия
Philipp Preto
98
Канада
Peter Abbandonato
75
Канада
Alex Breton
1
Германия
Nico Pertuch
86
Германия
Даниел Пиетта
92
Германия
Даниэль Шмольц
11
США
Кенни Агостино
4
Канада
Морган Эллис
17
Канада
Abbott Girduckis
55
Германия
Edwin Tropmann
37
США
Райли Барбер
7
Chris Jandric
8
Германия
Philipp Krauss
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
33
Швеция
Johan Christer Mattsson
27
Германия
Yannick Proske
86
Германия
Maximilian Heim
16
Канада
Eric Uba
73
США
Zach Solow
74
Германия
Justin Schutz
11
Чехия
Kristian Reichel
4
Канада
Дэн Ренуф
52
Канада
Николас Маттинен
21
Канада
Kris Bennett
44
США
Энтони Греко
7
Канада
Джон Гилмор
5
Германия
Tobias Fohrler
9
Германия
Леон Гаванке
49
Германия
Lukas Kalble
56
Германия
Maximilian Franzreb
82
США
Hayden Shaw
65
Германия
Marc Michaelis
19
США
Люк Эспозито
22
Германия
Маттиас Плачта
22
Германия
Маттиас Плачта

История последних встреч

ЕРК Ингольштадт
ЕРК Ингольштадт
Адлер Мангейм
ЕРК Ингольштадт
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
21.09.2025
Адлер Мангейм
Адлер Мангейм
2:1
ЕРК Ингольштадт
ЕРК Ингольштадт
Обзор
Игры 14 тур
26.10.2025
ЕРК Ингольштадт
5:2
Адлер Мангейм
Завершен
26.10.2025
Тайгерз
6:0
Гризлиз Вольфсбург
Завершен
26.10.2025
ХК Мюнхен
5:4
Швеннингер
Завершен
26.10.2025
Кёльнер
5:0
Лёвен
Завершен
26.10.2025
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
4:2
Дрезден
Завершен
25.10.2025
Берлин Айсберен
3:4
Аугсберг Пантер
Завершен
