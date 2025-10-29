Смотреть онлайн Берлин Айсберен - Адлер Мангейм 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Берлин Айсберен — Адлер Мангейм, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mercedes-Benz Arena.
Превью матча Берлин Айсберен — Адлер Мангейм
Команда Берлин Айсберен в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 24-29. Команда Адлер Мангейм, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 35-21. Команда Берлин Айсберен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Адлер Мангейм забивает 4, пропускает 2.