29.10.2025

Смотреть онлайн Берлин Айсберен - Адлер Мангейм 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: Берлин АйсберенАдлер Мангейм, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Mercedes-Benz Arena.

МСК, 15 тур, Стадион: Mercedes-Benz Arena
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Берлин Айсберен
Завершен
:
29 октября 2025
Адлер Мангейм
Смотреть онлайн
Адлер Мангейм
-
Берлин Айсберен
-
Адлер Мангейм
-
Счет после 1-го периода: 1-2
Адлер Мангейм
-
Счет после 2-го периода: 1-3
Берлин Айсберен
-
Берлин Айсберен
-
Счет после 3-го периода: 3-3
Берлин Айсберен
-

Превью матча Берлин Айсберен — Адлер Мангейм

Команда Берлин Айсберен в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 24-29. Команда Адлер Мангейм, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 35-21. Команда Берлин Айсберен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Адлер Мангейм забивает 4, пропускает 2.

Берлин Айсберен Берлин Айсберен
12
Германия
Eric Mik
1
Германия
Stettmer
73
Германия
Lennart Neisse
33
Чехия
Matej Leden
75
Германия
Norwin Panocha
77
Германия
Eric Hordler
37
Канада
Markus Vikingstad
38
Канада
Янник Вею
92
Германия
Марцель Небельс
21
Германия
Manuel Wiederer
18
Германия
Йонас Мюллер
43
Германия
Andreas Eder
17
Канада
Деа Жан-Себастьян
9
Канада
Ty Ronning
4
Канада
Adam Smith
94
Англия
Liam Kirk
95
Германия
Фредерик Тиффелс
74
США
Lester Lancaster
5
США
Митч Рейнке
23
Канада
Blaine Byron
93
Германия
Leo Pfoderl
93
Германия
Leo Pfoderl
Адлер Мангейм Адлер Мангейм
16
Канада
Eric Uba
27
Германия
Yannick Proske
86
Германия
Maximilian Heim
5
Германия
Tobias Fohrler
22
Германия
Маттиас Плачта
33
Швеция
Johan Christer Mattsson
39
Германия
Max Penkin
56
Германия
Maximilian Franzreb
74
Германия
Justin Schutz
19
США
Люк Эспозито
11
Чехия
Kristian Reichel
4
Канада
Дэн Ренуф
52
Канада
Николас Маттинен
21
Канада
Kris Bennett
44
США
Энтони Греко
7
Канада
Джон Гилмор
73
США
Zach Solow
9
Германия
Леон Гаванке
49
Германия
Lukas Kalble
82
США
Hayden Shaw
65
Германия
Marc Michaelis
72
Германия
Kim Saffran
Комментарии к матчу
