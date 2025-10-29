Превью матча Берлин Айсберен — Адлер Мангейм

Команда Берлин Айсберен в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 24-29. Команда Адлер Мангейм, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения с разницей шайб 35-21. Команда Берлин Айсберен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Адлер Мангейм забивает 4, пропускает 2.