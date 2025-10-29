Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Тайгерз - ЕРК Ингольштадт 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияЧемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ: ТайгерзЕРК Ингольштадт, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пулвертурм ледовый дворец.

МСК, 15 тур, Стадион: Пулвертурм ледовый дворец
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
Тайгерз
Завершен
4 : 6
29 октября 2025
ЕРК Ингольштадт
ЕРК Ингольштадт
-
Счет после 1-го периода: 0-1
Тайгерз
-
Тайгерз
-
ЕРК Ингольштадт
-
ЕРК Ингольштадт
-
ЕРК Ингольштадт
-
Счет после 2-го периода: 2-4
Тайгерз
-
ЕРК Ингольштадт
-
ЕРК Ингольштадт
-
Счет после 3-го периода: 4-6

Превью матча Тайгерз — ЕРК Ингольштадт

Команда Тайгерз в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 33-18. Команда ЕРК Ингольштадт, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 42-32. Команда Тайгерз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ЕРК Ингольштадт забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды ЕРК Ингольштадт, в том матче победу одержали хозяева.

Тайгерз Тайгерз
73
Германия
Linus Brandl
17
Германия
Adrian Klein
21
Германия
Sebastian Wieber
53
Германия
Danjo Leonhardt
75
Финляндия
Elis Hede
9
Германия
Стефан Дашнер
92
Германия
Marcel Brandt
38
Германия
Stefan Loibl
40
Норвегия
Henrik Haukeland
8
Канада
Закари Лесли
88
Канада
Wade Allison
20
Канада
Джастин Скотт
71
США
Nick Halloran
7
Канада
Nicolas Beaudin
6
Alex Green
37
США
Josh Melnick
91
Германия
Tim Fleischer
19
Германия
Tim Brunnhuber
90
Германия
Filip Varejcka
39
Simon Seidl
ЕРК Ингольштадт ЕРК Ингольштадт
92
Германия
Даниэль Шмольц
37
США
Райли Барбер
36
Канада
Brett Brochu
2
Канада
Sam Ruopp
91
Канада
Riley Sheen
25
Германия
Leon Huttl
89
Канада
Austen Keating
9
Канада
Myles Powell
98
Канада
Peter Abbandonato
75
Канада
Alex Breton
31
США
Devin Wiliams
50
Германия
Peter Spornberger
95
Германия
Philipp Preto
85
Германия
Luca Hauf
86
Германия
Даниел Пиетта
55
Германия
Edwin Tropmann
17
Канада
Abbott Girduckis
11
США
Кенни Агостино
8
Германия
Philipp Krauss
16
Johannes Krauss
4
Канада
Морган Эллис

История последних встреч

Тайгерз
Тайгерз
ЕРК Ингольштадт
Тайгерз
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
03.10.2025
ЕРК Ингольштадт
ЕРК Ингольштадт
6:5
Тайгерз
Тайгерз
Обзор
17.08.2025
Тайгерз
Тайгерз
3:1
ЕРК Ингольштадт
ЕРК Ингольштадт
Обзор
Комментарии к матчу
