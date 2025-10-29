Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ : Тайгерз — ЕРК Ингольштадт , 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Пулвертурм ледовый дворец .

Превью матча Тайгерз — ЕРК Ингольштадт

Команда Тайгерз в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 33-18. Команда ЕРК Ингольштадт, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 42-32. Команда Тайгерз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ЕРК Ингольштадт забивает 4, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 октября 2025 на поле команды ЕРК Ингольштадт, в том матче победу одержали хозяева.