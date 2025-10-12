Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Penticton Vees — Келоуна Рокетс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени .

Превью матча Penticton Vees — Келоуна Рокетс

Команда Penticton Vees в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 9-15. Команда Келоуна Рокетс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 11-17. Команда Penticton Vees в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Келоуна Рокетс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Penticton Vees, в том матче победу одержали гостьи.