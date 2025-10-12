Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Penticton Vees - Келоуна Рокетс 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Penticton VeesКелоуна Рокетс . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени .

МСК
Канада. WHL. Хоккей
Penticton Vees
Завершен
5 : 3
12 октября 2025
Келоуна Рокетс
Смотреть онлайн
Превью матча Penticton Vees — Келоуна Рокетс

Команда Penticton Vees в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча с разницей шайб 9-15. Команда Келоуна Рокетс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 11-17. Команда Penticton Vees в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Келоуна Рокетс забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 06 ноября 2025 на поле команды Penticton Vees, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Penticton Vees
Penticton Vees
Келоуна Рокетс
Penticton Vees
0 побед
0 ничьих
3 побед
0%
0%
100%
06.11.2025
Penticton Vees
Penticton Vees
2:6
Келоуна Рокетс
Келоуна Рокетс
Обзор
28.09.2025
Келоуна Рокетс
Келоуна Рокетс
3:2
Penticton Vees
Penticton Vees
Обзор
27.09.2025
Penticton Vees
Penticton Vees
4:5
Келоуна Рокетс
Келоуна Рокетс
Обзор
Комментарии к матчу
