Смотреть онлайн Penticton Vees - Ванкувер Джайентс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Penticton Vees — Ванкувер Джайентс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 04:05 по московскому времени .
Превью матча Penticton Vees — Ванкувер Джайентс
Команда Penticton Vees в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 16-23. Команда Ванкувер Джайентс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 33-37. Команда Penticton Vees в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ванкувер Джайентс забивает 3, пропускает 4.