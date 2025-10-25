Смотреть онлайн Penticton Vees - Winnipeg Ice 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Penticton Vees — Winnipeg Ice . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени .
Превью матча Penticton Vees — Winnipeg Ice
Команда Penticton Vees в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 20-26. Команда Winnipeg Ice, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 5 поражений с разницей шайб 15-27. Команда Penticton Vees в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Winnipeg Ice забивает 2, пропускает 3.