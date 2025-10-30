Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Калгари Хитмен — Ред Дир Ребелс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Скоушабэнк Сэдлдоум .

Превью матча Калгари Хитмен — Ред Дир Ребелс

Команда Калгари Хитмен в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 1 матч с разницей шайб 21-15. Команда Ред Дир Ребелс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений с разницей шайб 30-30. Команда Калгари Хитмен в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Ред Дир Ребелс забивает 3, пропускает 3.