Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Камлупс Блэйзерс - Эверетт Сильвертипс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Камлупс БлэйзерсЭверетт Сильвертипс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sandman Centre.

МСК, Стадион: Sandman Centre
Канада. WHL. Хоккей
Камлупс Блэйзерс
Завершен
3 : 6
30 октября 2025
Эверетт Сильвертипс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Камлупс Блэйзерс — Эверетт Сильвертипс

Команда Камлупс Блэйзерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-31. Команда Эверетт Сильвертипс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 35-16. Команда Камлупс Блэйзерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Эверетт Сильвертипс забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Камлупс Блэйзерс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Камлупс Блэйзерс
Камлупс Блэйзерс
Эверетт Сильвертипс
Камлупс Блэйзерс
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
09.11.2025
Камлупс Блэйзерс
Камлупс Блэйзерс
3:4
Эверетт Сильвертипс
Эверетт Сильвертипс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00