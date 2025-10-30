Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Камлупс Блэйзерс — Эверетт Сильвертипс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sandman Centre .

Превью матча Камлупс Блэйзерс — Эверетт Сильвертипс

Команда Камлупс Блэйзерс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 26-31. Команда Эверетт Сильвертипс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 35-16. Команда Камлупс Блэйзерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Эверетт Сильвертипс забивает 4, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Камлупс Блэйзерс, в том матче победу одержали гостьи.