Превью матча Спокан Чифс — Саскатун Блейдз

Команда Спокан Чифс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 23-11. Команда Саскатун Блейдз, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 39-27. Команда Спокан Чифс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Саскатун Блейдз забивает 4, пропускает 3.