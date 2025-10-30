Смотреть онлайн Спокан Чифс - Саскатун Блейдз 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Спокан Чифс — Саскатун Блейдз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Spokane Veterans Memorial Arena.
Превью матча Спокан Чифс — Саскатун Блейдз
Команда Спокан Чифс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча с разницей шайб 23-11. Команда Саскатун Блейдз, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 39-27. Команда Спокан Чифс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Саскатун Блейдз забивает 4, пропускает 3.