Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Трай-Сити Американс — Саскатун Блейдз . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Тойота-центр .

Превью матча Трай-Сити Американс — Саскатун Блейдз

Команда Трай-Сити Американс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 15-30. Команда Саскатун Блейдз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 37-29. Команда Трай-Сити Американс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Саскатун Блейдз забивает 4, пропускает 3.