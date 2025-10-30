Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
30.10.2025

Смотреть онлайн Реджайна Пэтс - Брандон Уит Кингс 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Реджайна ПэтсБрандон Уит Кингс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Brandt Centre.

МСК, Стадион: Brandt Centre
Канада. WHL. Хоккей
Реджайна Пэтс
Завершен
2 : 3
30 октября 2025
Брандон Уит Кингс
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Реджайна Пэтс — Брандон Уит Кингс

Команда Реджайна Пэтс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 30-36. Команда Брандон Уит Кингс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-32. Команда Реджайна Пэтс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Брандон Уит Кингс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Брандон Уит Кингс, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Реджайна Пэтс
Реджайна Пэтс
Брандон Уит Кингс
Реджайна Пэтс
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
02.11.2025
Брандон Уит Кингс
Брандон Уит Кингс
8:5
Реджайна Пэтс
Реджайна Пэтс
Обзор
19.10.2025
Реджайна Пэтс
Реджайна Пэтс
6:4
Брандон Уит Кингс
Брандон Уит Кингс
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Team Liquid Team Liquid
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
16 Ноября
11:00
Трактор Трактор
Автомобилист Автомобилист
16 Ноября
14:00
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Амур Амур
Адмирал Адмирал
16 Ноября
10:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
PARIVISION PARIVISION
Peru Rejects Peru Rejects
16 Ноября
11:00
PARIVISION PARIVISION
Team Cobra Team Cobra
16 Ноября
11:00