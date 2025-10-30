Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Реджайна Пэтс — Брандон Уит Кингс . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Brandt Centre .

Превью матча Реджайна Пэтс — Брандон Уит Кингс

Команда Реджайна Пэтс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 30-36. Команда Брандон Уит Кингс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 29-32. Команда Реджайна Пэтс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 4. Брандон Уит Кингс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 ноября 2025 на поле команды Брандон Уит Кингс, в том матче победу одержали хозяева.