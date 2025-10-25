Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Ред Дир Ребелс — Реджайна Пэтс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ENMAX Centrium .

Превью матча Ред Дир Ребелс — Реджайна Пэтс

Команда Ред Дир Ребелс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 27-32. Команда Реджайна Пэтс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 28-31. Команда Ред Дир Ребелс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Реджайна Пэтс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Реджайна Пэтс, в том матче победу одержали гостьи.