25.10.2025

Смотреть онлайн Ред Дир Ребелс - Реджайна Пэтс 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Ред Дир РебелсРеджайна Пэтс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ENMAX Centrium.

МСК, Стадион: ENMAX Centrium
Канада. WHL. Хоккей
Ред Дир Ребелс
Завершен
5 : 2
25 октября 2025
Реджайна Пэтс
Смотреть онлайн
Превью матча Ред Дир Ребелс — Реджайна Пэтс

Команда Ред Дир Ребелс в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей с разницей шайб 27-32. Команда Реджайна Пэтс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 28-31. Команда Ред Дир Ребелс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Реджайна Пэтс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Реджайна Пэтс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ред Дир Ребелс
Ред Дир Ребелс
Реджайна Пэтс
Ред Дир Ребелс
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
08.11.2025
Реджайна Пэтс
Реджайна Пэтс
3:4
Ред Дир Ребелс
Ред Дир Ребелс
Обзор
Комментарии к матчу
