Смотреть онлайн Летбридж Харрикейнз - Эдмонтон Ойл Кингз 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Летбридж Харрикейнз — Эдмонтон Ойл Кингз . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ENMAX Centre.
Превью матча Летбридж Харрикейнз — Эдмонтон Ойл Кингз
Команда Летбридж Харрикейнз в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей с разницей шайб 29-50. Команда Эдмонтон Ойл Кингз, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 23-15. Команда Летбридж Харрикейнз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 5. Эдмонтон Ойл Кингз забивает 2, пропускает 2.