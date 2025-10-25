Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Камлупс Блэйзерс — Медисин-Хат Тайгерс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Sandman Centre .

Превью матча Камлупс Блэйзерс — Медисин-Хат Тайгерс

Команда Камлупс Блэйзерс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 21-27. Команда Медисин-Хат Тайгерс, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 35-27. Команда Камлупс Блэйзерс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Медисин-Хат Тайгерс забивает 4, пропускает 3.