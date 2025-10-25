Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Трай-Сити Американс — Виктория Роялс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Тойота-центр .

Превью матча Трай-Сити Американс — Виктория Роялс

Команда Трай-Сити Американс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей с разницей шайб 12-28. Команда Виктория Роялс, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 4 поражения с разницей шайб 38-31. Команда Трай-Сити Американс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 3. Виктория Роялс забивает 4, пропускает 3.