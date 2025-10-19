Превью матча Свифт Каррент Бронкос — Камлупс Блэйзерс

Команда Свифт Каррент Бронкос в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 23-24. Команда Камлупс Блэйзерс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения с разницей шайб 19-24. Команда Свифт Каррент Бронкос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Камлупс Блэйзерс забивает 2, пропускает 2.