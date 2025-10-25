Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Мус Джо Уорриорс - Летбридж Харрикейнз 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Мус Джо УорриорсЛетбридж Харрикейнз . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mosaic Place.

МСК, Стадион: Mosaic Place
Канада. WHL. Хоккей
Мус Джо Уорриорс
Завершен
4 : 2
25 октября 2025
Летбридж Харрикейнз
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Мус Джо Уорриорс — Летбридж Харрикейнз

Команда Мус Джо Уорриорс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча с разницей шайб 45-40. Команда Летбридж Харрикейнз, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 7 поражений с разницей шайб 27-46. Команда Мус Джо Уорриорс в среднем забивает 5 гола за игру, пропускает 4. Летбридж Харрикейнз забивает 3, пропускает 5.

Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Метеор Г Метеор Г
Дутинхем Дутинхем
12 Ноября
22:20