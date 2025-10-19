Смотреть онлайн Ред Дир Ребелс - Спокан Чифс 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Ред Дир Ребелс — Спокан Чифс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе ENMAX Centrium.
Превью матча Ред Дир Ребелс — Спокан Чифс
Команда Ред Дир Ребелс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей с разницей шайб 21-26. Команда Спокан Чифс, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 18-5. Команда Ред Дир Ребелс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 3. Спокан Чифс забивает 2, пропускает 1.