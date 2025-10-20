Смотреть онлайн Трай-Сити Американс - Келоуна Рокетс 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Трай-Сити Американс — Келоуна Рокетс . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Тойота-центр.