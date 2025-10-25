Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Принс-Джордж Кугэрз — Сиэтл Тандербердс . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на стадионе CN Centre .

Превью матча Принс-Джордж Кугэрз — Сиэтл Тандербердс

Команда Принс-Джордж Кугэрз в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 28-13. Команда Сиэтл Тандербердс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 23-30. Команда Принс-Джордж Кугэрз в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Сиэтл Тандербердс забивает 2, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды Сиэтл Тандербердс, в том матче победу одержали гостьи.