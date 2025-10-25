Превью матча Ванкувер Джайентс — Портленд Винтер Хокс

Команда Ванкувер Джайентс в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 5 матчей с разницей шайб 36-41. Команда Портленд Винтер Хокс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения с разницей шайб 18-21. Команда Ванкувер Джайентс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 4. Портленд Винтер Хокс забивает 2, пропускает 2.