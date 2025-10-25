Превью матча Эверетт Сильвертипс — Саскатун Блейдз

Команда Эверетт Сильвертипс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 32-14. Команда Саскатун Блейдз, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 35-26. Команда Эверетт Сильвертипс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. Саскатун Блейдз забивает 4, пропускает 3.