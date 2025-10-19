Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей : Мус Джо Уорриорс — Саскатун Блейдз . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Mosaic Place .

Превью матча Мус Джо Уорриорс — Саскатун Блейдз

Команда Мус Джо Уорриорс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча с разницей шайб 40-32. Команда Саскатун Блейдз, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 27-21. Команда Мус Джо Уорриорс в среднем забивает 4 гола за игру, пропускает 3. Саскатун Блейдз забивает 3, пропускает 2. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 08 ноября 2025 на поле команды Саскатун Блейдз, в том матче победу одержали гостьи.