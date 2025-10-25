Смотреть онлайн Принц Альберт Рейдерс - Свифт Каррент Бронкос 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Канада. WHL. Хоккей: Принц Альберт Рейдерс — Свифт Каррент Бронкос . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Art Hauser Centre.
Превью матча Принц Альберт Рейдерс — Свифт Каррент Бронкос
Команда Принц Альберт Рейдерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 28-20. Команда Свифт Каррент Бронкос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-30. Команда Принц Альберт Рейдерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Свифт Каррент Бронкос забивает 3, пропускает 3.