25.10.2025

Смотреть онлайн Принц Альберт Рейдерс - Свифт Каррент Бронкос 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаКанада. WHL. Хоккей: Принц Альберт РейдерсСвифт Каррент Бронкос . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Art Hauser Centre.

МСК, Стадион: Art Hauser Centre
Канада. WHL. Хоккей
Принц Альберт Рейдерс
Завершен
4 : 0
25 октября 2025
Свифт Каррент Бронкос
Превью матча Принц Альберт Рейдерс — Свифт Каррент Бронкос

Команда Принц Альберт Рейдерс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 28-20. Команда Свифт Каррент Бронкос, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения с разницей шайб 29-30. Команда Принц Альберт Рейдерс в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. Свифт Каррент Бронкос забивает 3, пропускает 3.

